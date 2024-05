Nei giorni scorsi, Jerry Seinfeld è stato ospite del podcast Fly On the Wall, dove ha espresso un’opinione che ha accesso una forte polemica. Ecco le sue parole:

[Il format del podcast] l’ha inventato Howard Stern, giusto? Ma ora siamo meglio di lui. Howard è interessante, un grande intervistatore, ma per quanto riguarda le sue capacità comiche… Lui e Robin Quivers [co-conduttore di Stern] sono fantastici, ma ammettiamolo, è stato superato da molti, e da voi stessi [Dana Carvey e David Spade]. Come podcast comico, questo è il migliore in onda. Perché voi conducete bene insieme, il podcast è scorrevole, non parlate uno sopra l’altro, cosa fastidiosa da ascoltare.