Jerry Springer, conosciuto per i suoi talk show, è morto all’età di 79 anni in modo pacifico nella giornata di giovedì, nella sua casa alla periferia di Chicago.

Jene Galvin, da tempo tra gli amici e portavoce della famiglia, ha dichiarato:

La capacità di Jerry nell’entrare in connessione con le persone era al cuore del suo successo in tutto quello che ha provato, che si trattasse di politica, broadcasting o semplicemente scherzare con le persone per strada che volevano una foto o scambiare una parola. Lui è insostituibile e la sua perdita ci fa soffrire immensamente, ma i ricordi del suo intelletto, del suo cuore e dell’umorismo continueranno a vivere.

Springer era stato il cinquantaseiesimo sindaco di Cincinnati nel 1977 e ha avuto il ruolo fino al 1978. Successivamente è dientato un conduttore e commentatore, prima di avere un suo talk show nel 1991. Lo show di Jerry Springer ha poi preso una direzione maggiormente politica con ospiti come Jesse Jackson e Oliver North.

Lo show, che nel 1998 ha battuto anche The Oprah Winfrey Show con oltre 6,7 milioni di persone sintonizzate, è andato in onda per 27 anni.

Dopo la fine del talk show nel 2018, Jerry si è occupato del nuovo progetto Judge Jerry, andato in onda per tre stagioni.

Alcuni mesi fa Jerry Springer aveva scoperto di avere un cancro.

