non sarà più una presenza regolare nella seriedopo otto stagioni per poter recitare in, un pilot di cui NBC ha ordinato la produzione.

L’interprete del Capitano Joe West sarà quindi una presenza ricorrente nelle prossime puntate e apparirà in varie puntate.

In The Irrational, invece, l’attore avrà la parte di Alec Baker, un professore di fama mondiale in scienze comportamentali che offre la propria esperienza per risolvere alcuni casi importanti che coinvolgono i governi, le aziende e le forze dell’ordine. Il suo mondo finisce sottosopra quando incontra un avversario alla sua altezza in una donna sospettata di aver compiuto atti terroristici.

Il pilot si ispira al besteller di Dan Ariely, che sarà coinvolto come autore, intitolato Predictably Irrational.

Martin, in precedenza, aveva recitato per il piccolo schermo in show come Law & Order con il ruolo del detective Ed Green, e Smash in cui è apparso nei panni di Scott Welker.

The Irrational sarà scritto e prodotto da Arika Mittman. Nel team della produzione ci sono anche Sam Baum e Mark Goffman.

Che ne pensate della scelta di Jesse L. Martin che reciterà in The Irrational? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap