L’attricetornerà a essere protagonista di una serie tv in occasione dell’adattamento per il piccolo schermo del romanzo, scritto da Lisa Unger.Il progetto, attualmente nelle fasi di sviluppo, sarà destinato a Netflix e l’attrice, recentemente star di L.A.’s Finest, sarà coinvolta anche come produttrice.

A occuparsi della sceneggiatura delle puntate sarà Charise Castro Smith, che ha co-diretto e scritto il film animato Encanto.

Confessions on the 7:45 sarà un thriller psicologico con protagonista una madre che, dopo un incontro con uno sconosciuto sul treno che usa per andare al lavoro, si ritrova ad avere una vita completamente stravolta, tra caos e tradimenti. La protagonista metterà quindi in dubbio persino la possibilità di conoscere le persone che ci stanno accante.

Jessica Alba, annunciando la nuova serie, ha dichiarato:

Non sono riuscita a mettere giù questo libro dopo aver iniziato a leggerlo. Nel momento in cui ho letto la frase ‘Se vuoi mantenere un segreto devi, per prima cosa, nasconderlo a te stessa’, sono rimasta conquistata. Questo romanzso affronta il tema di provare a sepellire i segreti e la vergogna che portiamo con noi fino a quando la verità ci espone, Non riesce a pensare a una persona più eccitante con cui collaborare a questo progetto. Charise è così incredibilmente talentuosa e capisce realmente ogni sfumatura sotto la pelle di questi personaggi e della loro rete di bugie.

Fonte: Deadline