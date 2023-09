Jimmy Fallon, secondo quanto riportato da un report pubblicato da Rolling Stone, avrebbe creato un “posto di lavoro tossico”.

La star del piccolo schermo, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbe chiesto scusa ai dipendenti.

Nella giornata di ieri avrebbe infatti parlato allo staff dichiarando:

Sono dispiaciuto se vi ho imbarazzato. Non ho mai agito con l’intenzione di creare quel tipo di atmosfera nello show. Penso alle volte che sto lavorando con il meglio del meglio, voi siete i migliori.

Il conduttore avrebbe poi ammesso di aver compiuto degli errori nel passato:

Voglio che questo show sia divertente, dovrebbe essere inclusivo per tutti, divertente, il migliore, con le persone migliori…. Volevo semplicemente dire… Mi mancate.

Il magazine ha parlato con 2 membri dello staff che lavorano attualmente al The Tonight Show e con altre 14 persone che hanno fatto in passato parte del team dello show condotto da Fallon dal 2014.

Tutte le fonti della rivista hanno dichiarato che si tratta di un posto di lavoro tossico, negativo, in cui i membri dello staff sono intimiditi e sminuiti dai loro capi, tra cui lo stesso Fallon. Le lamentele condivise con le Risorse Umane, inoltre, non verrebbero ascoltate, causando così problemi di salute mentale a chi è coinvolto.

Tra le dichiarazioni riportate da Rolling Stone anche quelle in cui si sostiene che le battute sul suicidarsi siano frequenti e che i camerini siano diventati famosi per essere usati dai membri dello staff per andare a piangere dopo essere stati trattati male.

IndieWire sostiene che NBC ha offerto a Rolling Stone di parlare con 20 membri dello staff per difendere Fallon e il suo team, ma che le loro dichiarazioni non siano state pubblicate perché avevano richiesto di rimanere anonime. Rolling Stone, inoltre, voleva che ognuna di loro rispondesse alle singole accuse rivolte.

Una fonte vicina al talk show ha dichiarato:

Lo showrunner Chris Miller è un leader apprezzato e molto rispettato, e Jimmy è amato dallo staff. Insieme si impegnano a sostenere un ambiente positivo nello show.

I portavoce della rivista hanno replicato sostenendo che NBC non voleva fornire i nomi dei 20 membri dello staff che avrebbero dichiarato di aver avuto un’esperienza professionale positiva. Rolling Stone avrebbe contattato le stesse 20 persone, oltre a molte altre, e nessuna di loro avrebbe avuto un’esperienza positiva.

Tra le pagine si descrive inoltre Jimmy Fallon come irritabile e volubile, con una tendenza ad avere scoppi di ira, oltre ad avere l’abitudine di sminuire e umiliare i dipendenti.

Alcuni membri del team pensano inoltre che il comportamento del conduttore sia legato a problemi di alcolismo: durante una prova nel 2017 e in due diversi momenti, nel 2019 e nel 2020, si sarebbe presentato al lavoro ubriaco, oltre a essere spesso in preda ai postumi della sbornia.

Fallon avrebbe inoltre scritto insulti personali negli appunti dati allo staff e inviato e-mail aggressive. Due dipendenti sostengono, inoltre, che durante alcune riprese con Jerry Seinfeld, Fallon avrebbe duramente ripreso un membro della troupe che si occupava del gobbo e avrebbe chiesto scusa solo quando Seinfeld l’ha obbligato a farlo. Jerry ha però commentato criticando l’indagine giornalistica:

Tutto questo è così stupido. Mi ricordo quel momento piuttosto bene. Ho preso in giro Jimmy perché si era incartato e abbiamo tutti riso su come raramente Jimmy venga preso alla sprovvista. Non c’era nessuno a disagio. Io e Jimmy ancora ce ne ricordiamo ogni tanto e ridiamo.

Nel 2020, durante le proteste Black Lives Matter, è riemerso uno sketch del Saturday Night Live che prevedeva una blackface e Fallon aveva chieso scusa per la situazione. L’allora showrunner Gavin Purcell aveva deciso di organizzare incontri sulla diversità e sull’inclusione. La situazione è però peggiorata con l’arrivo di Jamie Granet-Bederman e Nedaa Sweiss. Cinque fonti sostengono che Granet-Bederman abbia iniziato a bullizzare e trattare male lo staff, in particolare i dipendenti neri con commenti sui loro capelli e sul loro peso e aspetto fisico. Granet-Bederman ha lasciato lo show un anno fa, venendo sostituita da Miller.

Fonte: Indiewire