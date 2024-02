Jimmy Kimmel è tornato a parlare dell’ipotesi di dire addio al suo talk show in un’intervista rilasciata al Los Angeles Times.

Il conduttore ha spiegato:

È difficile desiderarlo mentre lo fai. Mercoledì notte ero davvero stanco e avevo tutti questi script da leggere, dovevo controllare e riscrivere tutte queste idee proposte per gli Oscar, e stavo letteralmente addormentandomi sul computer. In quei momenti penso: ‘Non vedo l’ora che il mio contratto finisca’. Ma poi mi concedo una vacanza o entro in sciopero e inizi a pensare: ‘Sì, mi mancano le cose divertenti’.

Kimmerl ha però aggiunto:

Jimmy riesce a immaginarsi in “pensione”, anche se ha ammesso che crede sarà sempre impegnato a fare qualcosa e, in un certo senso, a lavorare. Il prossimo conduttore degli Oscar ha aggiunto:

Non so esattamente cosa farò. Potrebbe essere qualsiasi cosa che nessuno tranne me sa cosa sia. Ho molti hobby: amo cucinare, disegnare, mi immagino mentre imparo come si fanno delle sculture. So che quando morirò, se sarò abbastanza fortunato da morire a modo mio nel mio letto, penserò ‘Oh, non sono mai stato in grado di farlo, e non ho mai potuto fare quell’altra cosa’. Semplicemente mi conosco. So che è quello che mio nonno ha provato quando è morto, c’erano troppe cose rimaste da fare. Mi dispiace un po’.