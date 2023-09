Il presidente di The CW, Brad Schwartz, ha elogiato Joan, l’imminente serie che vedrà protagonista Sophie Turner, ex star de Il Trono di Spade. Durante una recente partecipazione al podcast “TV’s Top 5” di The Hollywood Reporter, Schwartz ha affermato che la Turner è “fenomenale” nei panni della ladra di gioielli realmente esistita Joan Hannington e che la serie è così bella che molto probabilmente andrà a premi. Schwartz ha anche anticipato che la serie potrebbe debuttare su The CW nel 2024.

“Le riprese di Joan stanno per terminare e sarà sicuramente protagonista della stagione dei premi. I risultati giornalieri sono fantastici, Sophie Turner è fenomenale“, ha detto Schwartz (via TVLine). “Sono davvero, davvero entusiasta di questa serie. Sarà una serie scripted di alto livello, con un budget elevato e una grande star, che dovrebbe arrivare nel primo o secondo trimestre“.

Il progetto è stato scritto da Anna Symon e sarà diretto da Richard Laxton.

La storia è ambientata nella Londra degli anni ’80, ispirandosi all’autobiografia della donna, e seguirà l’ascesa compiuta da Hannington nel mondo criminale. Le riprese si svolgeranno a Londra a partire dalla primavera del 2023. Joan verrà mostrata inizialmente quando ha venti anni ed è una persona fiera, senza compressi e coinvolgente, non priva delle sue profonde cicatrici e di vulnerabilità, oltre a essere un’amorevole madre per Debbie, che ha 4 anni. La giovane è in un matrimonio disastroso con un un violento criminale e, quando l’uomo fugge, Joan coglie l’occasione di lasciare la sua vecchia vita. Animata dal desiderio di occuparsi di Debbie e creare una casa sicura per sua figlia, Joan prende delle strazianti decisioni mentre cerca di ottenere una vita migliore. Sfruttando totalmente la sua intelligenza acuta, il fascino e il suo talento nell’imitare e recitare, Joan affronta alti e bassi, gioie e dolori.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.