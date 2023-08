Uscirà su Netflix ufficialmente domani, 16 agosto, l’adattamento televisivo del fumetto American Jesus, intitolato in inglese The Chosen One e in italiano Jodie, il prescelto.

La serie in sei episodi arriva indubbiamente in sordina (non è nemmeno segnalata nella preview ufficiale italiana di Netflix del mese di agosto): la persona che più si sta sbilanciando sui social, in questi giorni, per ricordare ai fan l’uscita è Mark Millar, co-autore del fumetto assieme a Peter Gross (disegnatore).

Good morning to you all on this last day before all six episodes of THE CHOSEN ONE drops on Netflix. — Millarworld (@mrmarkmillar) August 15, 2023

Millar, lo ricordiamo, è un fumettista molto noto: opere come Kingsman, Kick-Ass, Wanted, Old Man Logan, Superman: Red Son, Civil War sono stati portati sullo schermo o sono stati da ispirazione per film e serie tv. Nel 2017 ha venduto la sua etichetta di fumetti Millarworld a Netflix e da allora è diventato produttore e presidente della divisione Millarworld di Netflix a Los Angeles. La prima serie prodotta dalla piattaforma streaming tratta dalle sue opere è stata Jupiter Legacy, giudicata un insuccesso e cancellata.

Jodie, il prescelto è tratto dal primo libro di American Jesus: la trama

Jodie, il prescelto è tratta dal fumetto American Jesus, pubblicato da Dark Horse nel 2004 e ora distribuito da Image Comics. La prima stagione della serie, composta da sei episodi, adatta il primo dei tre libri di cui è composta la raccolta, e l’intenzione è quella di realizzare tre stagioni:

Good question! No, Season 1 is volume 1 of the American Jesus trilogy. If the TV gods decree it will be three seasons and one for each volume! https://t.co/OzLVUSZOyW — Millarworld (@mrmarkmillar) August 14, 2023

L’adattamento ha spostato l’ambientazione in Messico, a Santa Rosalia, nella Bassa California del Sud, dove il dodicenne Jodie scopre di poter compiere miracoli come Gesù: può trasformare l’acqua in vino, far camminare gli storpi e persino resuscitare i morti. Come affronterà il destino che lo vuole alla guida di un mondo in conflitto da migliaia di anni?

A proposito dello spostamento dell’ambientazione in Messico, rispetto al fumetto, Millar ha commentato così la decisione: “Spostare American Jesus in Messico rende l’elemento mitologico più autentico, e l’elemento apocalittico più realistico”.

Jodie, il prescelto: il cast

Questi sono di protagonisti della serie:

Bobby Luhnow è Jodie

Dianna Agron è Sarah

Lilith Amelie Siordia Mejia è Magda

Juan Fernando González Anguamea è Tuka

Jorge Javier Arballo Osornio è Hipólito

Alberto Pérez-Jácome Kenna è Wagner

Nel cast figurano anche Tenoch Huerta, Patricio Serna Meza, Carlos Bardem, Alfonso Dosal, Eileen Yáñez, Sofia Sisniega.

Jodie, il prescelto: le foto

