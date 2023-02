Joe Manganiello ha svelato che sta sviluppando uno show televisivo legato a Dungeons & Dragons, progetto di cui non sono ancora stati svelati i dettagli.

La rivelazione è emersa grazie a un video pubblicato online da Black Forest Wood Company dedicato al momento in cui a casa dell’attore è stato installato un nuovo tavolo creato su misura proprio per le sue campagne in cui ha coinvolto amici e celebrità come Tom Morello e Vince Vaughn.

Joe, accennando al suo coinvolgimento con Wizards of the Coast, ha dichiarato parlando di Dungeons & Dragons:

Sto attualmente girando un documentario e sto sviluppando uno show televisivo con loro.

I fan dovranno però attendere per scoprire qualche dettaglio del progetto e sperare che riesca a ottenere il via libera alla produzione, a differenza dell’idea per un film che aveva scritto con John Cassel e al progetto “segreto” a cui ha accennato fin dal 2021. Manganiello non ha mai nascosto la sua incredibile passione per l’universo di Dungeons & Dragons e i fan possono quindi attendersi uno show all’altezza delle loro aspettative.

Che ne pensate? Che show televisivo pensiate stia sviluppando Joe Manganiello legato a Dungeons & Dragons?

Fonte: ComicBook