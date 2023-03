Joe Quesada, ex direttore di Marvel Comics, ha stretto un accordo di prelazione con Amazon Studios e si occuperà dello sviluppo di serie tv e film destinati a Prime Video.

La nuova collaborazione avrà come obiettivo quello di sfruttare la sua conoscenza nel settore dei fumetti portando sugli schermi le storie di fumetti conosciuti e inediti.

Quesada aveva lasciato Marvel Comics nel mese di maggio e Nick Pepper, a capo dello sviluppo dei progetti per la piattaforma di streaming di Amazon Studios, ha ora dichiarato:

Joe è stata una forza creativa unica e influente che ha guidato alcune delle narrazioni più iconiche che esistono attualmente. L’opportunità di portare la sua esperienza e la sua visione tra le fila di Amazon Studios presenta un mondo di possibilità e non vediamo l’ora di scoprire cosa porterà prossimamente in vita.

Quesada ha aggiunto:

Non so come iniziare a esprimere quanto io sia elettrizzato dall’entrare a far parte della famiglia di Amazon Studios. Dal momento in cui Nick Pepper, Matt King, e il loro team mi hanno contattato, era chiaro che parlavamo la stessa lingua e condividiamo gli stessi obiettivi creativi. Era inoltre chiaro che stanno creando un ambiente collaborativo e una metodologia unica che sono sorpreso nessuno abbia ancora pensato di sfruttare, ma sono certo che sarà presto imitata.