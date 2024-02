Joey King ha svelato di aver parlato con Gypsy Rose Blanchard, la giovane che l’attrice ha interpretato nella miniserie The Act, dopo che è uscita di prigione in libertà vigilata.

Il progetto televisivo, prodotto per Hulu, aveva infatti raccontato cosa aveva portato alla morte di Clauddine “Dee Dee” Blanchard, uccisa dal fidanzato della figlia Gypsy nel 2015. La ragazza, durante il processo, aveva sostenuto di essere vittima della madre che soffriva della sindrome di Munchausen e aveva ingannato tutti facendo credere che la figlia soffrisse di varie malattie, tra cui anche di leucemia. Gypsy aveva poi convinto il fidanzato Nicholas Godejohn a uccidere la madre pur di potersi liberare dal suo controllo.

Gypsy ha trascorso otto anni in carcere dopo essersi dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado, uscendo in libertà vigilata nel mese di dicembre.

Joey ha ora raccontato:

King ha quindi aggiunto che voleva smentire le voci che sostenevano tra lei e Gypsy non ci sia un buon rapporto:

Avere quella conversazione privata con lei è stato davvero adorabile. Sapevamo entrambe che non c’è nessun astio reciproco. Ho apprezzato realmente che abbiamo potuto dirci quelle cose che erano semplicemente davvero dolci e di sostegno, perché le persone sono stupide e possono ipotizzare quello che vogliono, e le persone si inventeranno cose perché per loro è divertente.

Joey ha ribadito:

Non c’era nulla da chiarire. Non c’era niente di sbagliato. Ma è stato bello poter entrare in connessione per un minuto. Penso sia grandioso che sia libera e ora possa realmente iniziare la sua vita.