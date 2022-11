John Aniston, star della soap Il tempo della nostra vita e padre di Jennifer Aniston, è morto all’età di 89 anni nella giornata di venerdì 11 novembre.

L’attore aveva recitato in quasi 3.000 episodi del progetto televisivo della NBC in cui ha interpretato il ruolo di Victor Kiriakis.

Nel 2022 John aveva ricevuto l’Emmy alla carriera per il suo lavoro nella soap opera. Nel 1986 aveva invece conquistato due premi Soap Opera Digest come Miglior Attore Protagonista e Miglior Villain.

Aniston aveva debuttato in Il tempo della nostra vita nel 1969 con la parte del Dottor Erin Richards, ma l’anno successivo aveva lasciato il progetto per lavorare a Love of Life e Search for Tomorrow, ritornando poi nel 1985 con l’iconico ruolo del boss criminale Victor Kiriakis.

Tra i progetti televisivi in cui ha lavorato ci sono Kojak, Star Trek: Voyager, Una mamma per amica, The West Wing, Mad Men, The Virginian, American Dreams, Journeyman e Cold Case.

Jennifer Aniston ha scritto oggi un emozionante ricordo del padre scrivendo:

John Anthony Aniston. Sei stato uno degli esseri umani più meravigliosi che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andata in paradiso in pace e senza dolore. E nella giornata dell’11/11! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero ora avrà per sempre per me un significato più grande.

Fonte: Variety