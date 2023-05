John Beasley, apprezzato interprete di Irv Harper nella serie Everwood, è morto all’età di 79 anni nella giornata di martedì 30 maggio, in un ospedale della città di Omaha, Nebraska, dove era ricoverato per alcuni esami legati al fegato.

Il figlio dell’attore, Mike, ha scritto su Facebook:

Oggi ho perso il mio migliore amico. Dicono che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi perché si scopre che non sono chi pensavi fossero. Ed è così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie per tutto. Spero di averti reso orgoglioso.

John Beasley era nato il 26 giugno 1943 e aveva iniziato a lavorare come attore solo negli anni ’90. La sua prima interpretazione cinematografica è avvenuta nel 1991, in occasione del film V.I. Warshawski, ottenendo poi il ruolo del padre di Jesse e Terry Hall nel film Disney intitolato Stoffa da campioni.

Tra i film in cui è apparso ci sono Rudy, Little Big League, The Apostle, The Sum of All Fears, Walking Tall, The Purge: Anarchy, I’ll See You in My Dreams, The Turkey Bowl, Cowboys, Spell, e il remake di Firestarter.

Beasley è stato molto attivo in campo televisivo: oltre a Everwood, l’attore ha recitato in Brewster Place, Early Edition, CSI: Crime Scene Investigation, Boston Legal, The Soul Man, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The Resident, Limetown, Your Honor e nel pilot di The Mandalorian.

In campo teatrale, nel 2002, ha fondato il John Beasley Theater & Workshop a Omaha, nel 2002, che sostiene e promuove opere teatrali scritte o interpretate da artisti afroamericani.

Fonte: ComicBook