La serie Unstable ha come protagonista Rob Lowe e suo figlio John Owen, che ha ora parlato delle recenti critiche ai “nepo baby”.

Il giovane ha dichiarato:

Penso che si dovrebbe prenderlo in considerazione e il privilegio è inerente al settore dell’intrattenimento ad è presente in tanti altri, e semplicemente c’è nella vita in generale.

Il giovane Lowe ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore in occasione di 9-1-1 Lone Star, in cui il padre è uno dei protagonisti, e ha ora sottolineato:

Penso che chi lo posside dovrebbe esserne almeno consapevole, pur di mantenere in qualche modo i piedi per terra, un approccio salutare alla realtà. Per persone che vengono da una posizione simile alla mia, spererei seplicemente che siano grati, perché quello è cruciale. Se non lo si è, si sta facendo qualcosa di sbagliato.

Lowe ha quindi parlato della serie raccontando:

Non mi sfugge l’ironia che stiamo letteralmente recitando insieme in uno show che parla di un figlio che vuole allontanarsi dall’ombra del padre mentre io sto cercando di farlo nella mia vita, e invece sto andandoci ancora più dentro.

John Owen ha raccontato che lui e il suo personaggio hanno una prospettiva simile sulla vita e sul successo, sottolineando che ha imparato fin da quando era giovanissimo a provare gratitudine e fare del suo meglio nel tentativo di restare con i piedi per terra.

Che ne pensate delle dichiarazioni di John Owen Lowe, protagonista di Unstable, sulle critiche ai nepo baby?

