il 2 marzo 2022 all’età di 68 anni, sull’isola di Lewis, dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha portato anche a recitare in. L’annuncio è stato compiuto da Amanda Fitzalan Howard, sua agente, che l’ha descritto come “un attore di notevole abilità e sostenitore del teatro scozzese”.

Nello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin l’attore scozzese ha avuto la parte di Richard Karstark, partecipando quandi alla seconda e alla terza stagione dopo aver sostituito Steven Blound. Stahl ha girato numerose scene insieme a Richard Madden nel momento in cui le due casate, quelle dei Karstark e quella degli Stark, sono diventate nemiche dopo una lunga alleanza.

John Stahl ha avuto una carriera lunga 30 anni iniziata con gli studi alla Royal Scottish Academy of Music and Drama, situazione che l’ha portato ad andare in scena con numerose produzioni scozzesi a teatro. Nel corso degli anni ha lavorato per la Royal Shakespeare Company e il National Theatre a Londra, ottenendo inoltre ruoli in show televisivi come Being Human e nella soap opera Take the High Road, in cui ha recitato dal 1982 fino alla chiusura avvenuta nel 2003.

Fonte: Deadline