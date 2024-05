Il fratello di Johnny Wactor, Grant, ha rivelato che l’attore è stato ucciso mentre stava proteggendo una collega.

In un’intervista rilasciata al Daily Mail è stato svelato che il membro del cast della soap opera General Hospital aveva appena finito un turno di lavoro in un bar e stava accompagnando una collega alla sua macchina quando è stato colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco sparato da dei criminali che stavano cercando di rubare un convertitore catalitico dalla sua auto. Johnny ha inizialmente pensato che la sua macchina stesse per essere rimorchiata via a causa di qualche infrazione, ma poi si è reso conto di quello che stava accadendo e ha spinto la sua collega dietro di lui. Grant ha spiegato:

Siamo del sud, nati e cresciuti lì, e non lasceremmo mai una donna andare da sola alla propria macchina di notte. Li ha incrociati e ha pensato che stessero per portare via il suo furgoncino. Quindi ha detto ai tizi qualcosa tipo: ‘Ehi, state rimuovendolo?’. E poi, quando si è girato, ha visto cosa stava accadendo e ha protetto la sua collega. In quel momento gli hanno sparato.

La madre di Johnny, Scarlett, ha confermato quanto accaduto, spiegando inoltre che il figlio, tra un lavoro e l’altro come attore, accettava qualche turno come barista.

L’attore è stato ucciso nella mattina di sabato alle 3.25, perdendo così la vita a soli 37 anni. Johnny era conosciuto dal pubblico televisivo per aver interpretato Brando Corbin nella soap opera General Hospital, oltre a essere apparso in show come Westworld, Criminal Minds, Siberia e Station 19.

La collega di Johnny Wactor, secondo quanto riportato online, è rimasta illesa.

Fonte: Deadline