Johnny Wactor, apparso in quasi 200 episodi di General Hospital, è morto a 37 anni.

L’attore è stato ucciso a Los Angeles nella mattina di sabato quando, insieme a un collega, hanno visto tre uomini che apparentemente stavano provando ad aprire la sua macchina.

Johnny, secondo quanto dichiarato dalla madre, non ha provato a fermarli e non ha reagito, ma i criminali gli hanno sparato prima di fuggire. I paramedici sono arrivati rapidamente, tuttavia l’attore è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale.

Durante la sua carriera, Wactor aveva recitato in serie come Westworld, The OA, NCIS, Station 19, Criminal Minds e Hollywood Girls.

Dal 2020 al 2022, inoltre, ha avuto il ruolo di Brando Corbin nella soap opera General Hospital.

David Shaul, suo agente, ha confermato la triste notizia e ha ricordato che era un “essere umano spettacolare”, descrivendo Johnny Wactor come un attore di talento che si impegnava nel suo lavoro e un vero esempio morale per tutte le persone che lo conoscevano, in grado di essere sempre tenace durante gli alti e bassi della sua carriera senza mai lamentarsi. Shaul ha aggiunto:

Il nostro tempo con Johnny è stato un privilegio che auguro a tutti. Si sarebbe letteralmente tolto la maglia per dartela. Dopo oltre un decennio trascorso insieme, lascerà un vuoto nei nostri cuori per sempre.

Il team di General Hospital ha ricordato sui social l’attore scrivendo:

Era davvero una persona unica ed è stato un piacere lavorare con lui ogni singolo giorno. I nostri pensieri e le nostro preghiere sono rivolti alle persone che amava durante questo momento difficile.

Sofia Mattsson, interprete di Sasha Gilmore nella soap, ha commentato dichiarando:

Ci mancherai così tanto Johnny. Uno degli umani più incredibili che io abbia mai incontrato.

Fonte: TMZ