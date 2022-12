Si è tenuta a Los Angeles la prima Game of Thrones fan convention e Kit Harington ha parlato di Jon Snow.

Nonostante alcuni fan si aspettassero un annuncio o un teaser dello spin off in produzione, Harington si è limitato a parlare del finale della serie tv:

Penso che se glielo avessi chiesto, avrebbe sentito di essersela cavata con poco. Alla fine dello show, quando lo vediamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato e vuole esserlo. Il fatto che vada alla Barriera è il dono più grande e anche la più grande maledizione.

Deve tornare sul posto del suo passato e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, e vivere la sua vita pensando a Ygritte che muore tra le sue braccia, e vivere la sua vita pensando a come ha impiccato Olly, e vivere la sua vita pensando a tutti i suoi traumi, e questo è interessante. Quindi penso che dove lo lasciamo alla fine della serie tv, c’è sempre questa sensazione di per quanto le cose vadano bene, lui non sta bene.