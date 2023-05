Julia Louis-Dreyfus ha commentato le voci riguardanti la “maledizione di Seinfeld” di cui i fan e i media hanno parlato a lungo sostenendo che chi avesse fatto parte del cast dello show non riuscisse più a ottenere successo dopo la sua conclusione.

L’attrice ha dimostrato con i fatti, considerando il suo impegno in progetti come Veep e The New Adventures of Old Christine, che questa presunta maledizione non esiste.

Julia, intervistata da Rolling Stone, ha sottolineato:

Lo hanno inventato i media. Hanno pensato fosse intelligente. Non c’è bisogno che dimostri che hanno torto, era ridicolo! Non aveva senso. Sono rimasta colpita dal fatto che se ne sia parlato a lungo perché era qualcosa di così stupido. Non so che altro dire!

L’ipotesi della “maledizione” si era diffusa online dopo la conclusione, al termine di 9 stagioni, della serie Seinfel. Louis-Dreyfus era quindi stata impegnata nella comedy Watching Ellie, di cui sono andate in onda solo 10 puntate prima di subire molti cambiamenti e tornare con una seconda stagione che non aveva ottenuto il favore del pubblico.

The Michael Richards Show era rimasto sugli schermi solo per otto puntate, mentre Jason Alexander aveva affrontato i flop delle sticom Bob Patterson e Listen Up!, cancellate dopo una sola stagione.

Julia ha però smentito tutte le folle ipotesi grazie a The New Adventures of Old Christine, andata in onda per cinque stagioni e che le ha fatto conquistare un Emmy nel 2006, e il successo internazionale di Veep, coronato dalla conquista del premio Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una Comedy per ben sei anni consecutivi.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Julia Louis-Dreyfus sulla “maledizione” di Veep?

Fonte: Rolling Stone