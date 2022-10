Julianne Moore sarà la protagonista della serie in otto episodi Mary & George, una co-produzione tra Sky e AMC.

Il progetto, ispirato a una storia vera, si ispira a quanto accaduto a Mary Villiers e a suo figlio George.

L’attrice avrà la parte di Mary Villiers, contessa di Buckingham che, nel diciassettesimo secolo ha spinto il suo meraviglioso figlio George a sedurre Re James I e diventare il suo amante. I due si sono lasciati alle spalle le umili origini per diventare tra le persone più ricche e influenti dell’Inghilterra.

La serie è stata creata da DC Moore, già nel team che ha realizzato Killing Eve, Temple e Not Safe for Work.

Le riprese inizieranno all’inizio del 2023 e segnerà il ritorno di Julianne Moore sul piccolo schermo dopo l’adattamento del romanzo Lisey’s Story.

La sceneggiatura sarà basata sul saggio The King’s Assassin scritto da Benjamin Wooley e alla regia ci sarà Oliver Hermanus.

Gli episodi saranno trasmessi su Sky anche in Italia nel 2023.

Julianne Moore ha dichiarato:

Mary Villiers era una donna che tramite le sue azioni è riuscita a diventare una figura potente e influente nella Londra giacobina. Si tratta di una sfida insidiosa ma entusiasmante portarla in vita sullo schermo.

Liza Marshall di Hera Pictures ha commentato:

L’incredibile Julianne Moore è la scelta dei nostri sogni per la parte di Mary, una donna che è stata condannata dalle persone della sua epoca ma è sempre stata la persona più intelligente. Donne indomabili come Mary sono state spesso escluse dai libri di storia, ma con gli script brillanti di DC Moore e Oliver Hermanus alla regia, reclameremo la sua storia per realizzare uno show unico e imperdibile.