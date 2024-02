Netlfix ha concluso un accordo con Julio Iglesias per realizzare una serie basata sulla sua vita. Il cantante stesso sarà coinvolto nella lavorazione.

Secondo Netflix la serie racconterà…

… la storia di come Julio Iglesias sia diventato il primo artista non anglofono a entrare nei mercati americano e asiatico, trasformandosi in una star universale, tra i cinque venditori di dischi più grandi della storia.

Anche il diretto interessato commenta l’accordo:

Dopo molte speculazioni, libri e documentari ai quali non sono stato coinvolto, per la prima volta ho deciso di raccontare la verità sulla mia vita a una società universale come Netflix. Dopo molte riflessioni, alla fine, una lettera molto toccante inviatami da Bela Bajaria ( Netflix Chief Content Officer ndr) è stata sufficiente a convincermi che Netflix era l’azienda ideale per sviluppare questo progetto. Mi sento grato a molte persone di molti paesi che mi hanno sostenuto e hanno arricchito la mia vita.

Interviene anche Diego Ávalos, Vice President Content per Netflix:

Julio Iglesias ha avuto fiducia in noi per raccontare la sua storia. Siamo molto grati per la sua generosità. Sappiamo tutti che il suo talento e la sua tenacia sono unici al mondo. Ora avremo l’opportunità di vedere oltre le luci, le immagini nelle riviste, i dischi d’oro e di conoscere davvero in profondità una persona eccezionale che ha accompagnato e accompagnerà molte generazioni in ogni angolo del pianeta.

Non ci sono molti altri dettagli per il momento, ma si sa che il progetto è già in lavorazione. Noi, come sempre, vi terremo informati sugli sviluppi.

FONTE: Deadline

