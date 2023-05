David Ramsey ha commentato la scelta presa da The CW di non ordinare la produzione della serie Justice U, lo spinoff di Arrow.

L’interprete di John Diggle, ovvero Spartan, ha spiegato:

CW ha deciso di non proseguire con la produzione di tutte le serie che erano in fase di sviluppo. Justice U era una di queste. Sarebbe stata grandiosa? Ovviamente. Penso che Diggle abbia ancora molto da raccontare, a prescindere dall’anello delle Lanterne. Ma c’è ancora Superman and Lois, serie di cui The CW deve ancora annunciare il futuro. Una versione di John Diggle esiste in quella dimensione. Vedremo cosa accadrà lì.

La serie avrebbe dovuto mostrare il protagonista mentre addestra una nuova generazione di supereroi. David non ha però potuto rivelare molti dettagli:

C’erano alcuni personaggi su cui si stava lavorando, ma non posso ancora avere la libertà di parlarne. E il motivo è che appartiene ancora a Warner Brothers. Anche se era prodotta per The CW, era comunque uno show di Warner Brothers e non sono certo di cosa abbiano intenzione di fare. So cosa The CW ha deciso di fare, ma non la scelta di Warner Brothers.