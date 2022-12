Timothy Olyphant ha ripreso il ruolo di Raylan Givens in occasione della serie revival Justified: City Primeval, progetto di FX di cui sono state condivise le prime foto ufficiali.

Gli showrunner hanno ora commentato il futuro ritorno del personaggio sugli schermi e svelato cosa li ha spinti a tornare sul set.

Michael Dinner, intervistato da EW, ha dichiarato che sono stati felici di tornare a lavorare allo show. Il suo collega Dave Andron ha aggiunto:

Si tratta di qualcosa di davvero, davvero nuovo. Non è come il vecchio Justified. Solo le persone che hanno letto i romanzi potrebbero avere un’idea, ma penso che le persone non sappiano cosa pensare, chi si aspetta le cose vecchie sarà davvero sorpreso.

La storia sarà ambientata 10 anni dopo la fine della serie originale. Givens ora vive a Miami e cerca di trovare un equilibrio tra la sua vita come ex sceriffo e quella come padre di una quindicenne, interterpretata da Vivian Olyphant, la figlia del protagonista nella vita reale. Un incontro fortuito porta quindi Givens a Detroit, dove fa i conti con uno sociopatico violento che era sfuggito alle forze dell’ordine.

Dinner ha sottolineato che non avevano intenzione di riportare la serie sugli schermi, ma il romanzo City Primeval di Elmore Leonard, che da tempo si cercava di adattare, era uno dei titoli che i fan chiedevano più spesso di portare sugli schermi. Il figlio dello scrittore li ha quindi conttattati per chiedere di firmarne un adattamento. Lo showrunner ha sottolineato:

Un giorno è suonato il telefono ed era Tim Olyphant che ha detto ‘Ero sul set con Quentin Tarantino e stavamo parlando di questo romanzo, City Primeval. Abbiamo pensato che sarebbe una grandiosa stagione di Justified’. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare l’idea e FX era interessata. Risolvere la situazione con i diritti è stato davvero complicato perché parte dei diritti erano in mano agli eredi e un’altra parte della MGM che aveva provato più volte a realizzare un film. Ci è voluto molto, ma poi ci siamo riusciti.

L’obiettivo era quindi quello di realizzare un mashup tra i libro e questo personaggio che avevano amato, senza rivisitare il passato e inserendolo in un mondo cambiato dal punto di vista politico e sociologico.

Dinner ha aggiunto che quando sono riusciti a capire come rendere la storia più attuale si è deciso che valesse la pena sviluppare l’idea. L’atmosfera sarà molto diversa e riuscirà a sorprendere:

Per me sembra una versione adulta di quello che abbiamo fatto. Sembra conosciuta e diversa e ha tutti questi nuovi personaggi.

Andron ha poi ricordato che Raylan ha sempre avuto un suo codice morale molto specifico e, anche se la serie ha mostrato molte scene di violenza usando armi da fuoco, le azioni erano motivate dalle idee dello sceriffo. Nel revival, invece, il protagonista è maggiormente consapevole di ciò di cui fa parte e del mondo in cui vive.

Le puntate avranno al centro Raylan e i suoi demoni interiori, mostrando il protagonista mentre cerca di andare avanti nella vita lasciandosi alle spalle il passato. A differenza di Boyd Crowder, il nuovo cattivo Clement Mansell non ha un codice morale e questo lo rende davvero pericoloso e un formidabile antagonista per Givens.

Negli episodi ci saranno alcuni ritorni, ma per la maggior parte saranno nuovi personaggi, dei poliziotti che vivono a Detroit.

Oltre a Raylan e Mansell, al centro della trama ci sarà anche Carolyn Wilder, un avvocato della difesa. Raylan, inoltre, si sentirà un pesce fuor d’acqua in una città diversa da quella del Kentucky in cui è cresciuto.

Gli showrunner hanno infine svelato che quando Olyphant li ha avvisati che sua figlia si sarebbe presentata per un provino erano preoccupati, perché avevano paura non fosse all’altezza della situazione e dovessero capire come affrontare la questione. La ragazza è stata invece grandiosa ed era determinata, rifiutandosi persino di ricevere dei consigli da parte del padre.

Justified: City Primeval — Pictured: Timothy Olyphant as Raylan Givens. CR: Chuch Hodes/FX

