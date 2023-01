Justified: City Primeval arriverà prossimamente sugli schermi di FX e Timothy Olyphant ha ammesso che sarebbe disposto a riprendere anche in futuro il ruolo di Raylan Givens.

I nuovi episodi sono ambientati a Detroit, otto anni dopo il finale dello show originale andato in onda il 14 aprile 2015.

Raylan cercherà un equilibrio tra il lavoro e il suo impegno come padre part-time della quattordicenne Willa, parte affidata alla figlia di Olyphant, Vivian. Un incontro fortuito sull’autostrada della Florida lo porta a Detroit, dove dovrà fare i conti con Clement Mansell (Boyd Holbrook), un violento sociopatico che è già sfuggito alla giustizia.

Timothy, presentando alla stampa il progetto, ha scherzato dichiarando:

La star ha successivamente aggiunto:

L’attore ha inoltre sottolineato che sarebbe disposto a tornare sul set:

Yost, produttore esecutivo della serie, ha aggiunto ironico:

La produttrice Sarah Timberman ha quindi spiegato che la serie ripete quello che Justified faceva molto bene, ovvero creare un universo ricco di dettagli in cui non ci sono buoni o cattivi, ma persone ricche di sfumature.

Il cast e la troupe hanno risposto anche a una domanda legata alla sparatoria avvenuta nel mese di luglio vicino al set, situazione spaventosa che ha portato Olyphant a proteggere un’assistente. L’attore ha scherzato replicando:

Non è vero, ho fatto da scudo a numerose persone! Per quanto riguarda girare a Chicago, amo quella città. Sembra che nemmeno cento proiettili o una cosa simile possa farmi perdere l’amore per Chicago.

Dinner ha aggiunto sull’argomento:

Scherzo che se non fosse per il meteo, vivrei qui. Si tratta di un posto grandioso, ci sono persone grandiose con cui lavorare. Viviamo in periodi pericolosi. Ogni ambiente urbano è diverso da quello in cui vivevamo 20 o 30 anni fa. Chicago è un posto grandioso ove vivere e lavorare. Quello che è accaduto quella notte è stato terribile e un’aberrazione.