Kaos: Jeff Goldblum sostituisce Hugh Grant nel ruolo di Zeus

Jeff Goldblum sostituirà Hugh Grant nel cast della serie Kaos, il prodotto ispirato alla mitologia greca creato da Charlie Covell per Netflix.

L’attore avrà quindi la parte di Zeus, dagli enormi poteri e al tempo stesso disperatamente insicuro e vendicativo che, dopo aver scoperto una ruga sulla fronte, scivola nelle nevrosi e intraprende un percorso pericoloso e all’insegna della paranoia in cui si convince che stia per essere sconfitto.

La serie di Charlie Covell è un approccio coraggioso, comico e contemporaneo alla mitologia greca ed esplora tematiche come amore, potere e vita negli inferi. Nulla è sacro nella nuova versione della mitologia Greca ideata da Covell, tranne gli inganni e l’arroganza di alcune divinità incosistenti e le loro macchinazioni cosmiche… Alcune cose non cambiano mai.

Nel cast ci sono anche Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water), David Thewlis (Fargo), Killian Scott (Dublin Murders), Misia Butler (The school for Good and Evil), Leila Farzad (I Hate Suzie), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Rakie Ayola (The Pact) e Stanley Townsend (The Current War).

Le riprese della serie Netflix inizieranno in estate.

Fonte: Deadline