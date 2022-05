reciterà nella serie, una comedy ideata da Greg Garcia che sarà realizzata da Amazon Freevee.Nel cast ci saranno anche Camden Garcia, Andre Jamal Kinney, Martha Plimpton, Garret Dillahunt, Shakira Barrera, Phillip Garcia, Clare Gilles e James Earl.

Al centro della trama di Sprung ci sarà un gruppo di ex detenuti che decidono di usare le loro conoscenze criminali per il bene. La storia avrà al centro Jack (Dillahunt), che non ha un posto dove vivere dopo aver trascorso più di venti anni in prigione, decidendo così di trasferirsi a casa del suo ex compagno di cella Rooster (Philip Garcia), sua madre Barb (Plimpton) e l’ex fidanzata di Rooster, Gloria (Barrera). Il gruppo decide così di usare le loro capacità per rimediare agli errori compiuti nella società, prendendo di mira chi ha sfruttato gli altri durante la pandemia.

Walsh sarà la politica Paula Tackleberry, uno degli obiettivi dei protagonisti perché ha usato informazioni riservate per vendere azioni del valore di milioni di dollari mentre assicurava il pubblico che non ci si doveva preoccupare della pandemia.

Camden Garcia sarà Collin, aiutante della donna che si ritrova involontariamente coinvolto, insieme al fidanzato, nelle attività del suo capo riguardanti l’approvazione dei vaccini insieme.

Kinney sarà il fidanzato di Collin, Brett, che ama la danza e cerca di sostenere la carriera del suo compagno nel miglior modo possibile.

Fonte: Variety