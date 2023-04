Ken Jeong tornerà sul piccolo schermo in occasione di una nuova comedy, prodotta per Fox, ispirata al libro 10% Happier di Dan Harris, già fonte di ispirazione per un podcast.

Il progetto sarà prodotto da Lionsgate Television e Fox Entertainment.

Al centro della trama c’è un uomo di famiglia e un manager di medio livello che si ritrova ad affrontare una grande crisi esistenziale. Dopo aver avuto un attacco di panico al lavoro, l’uomo ha un’epifania in cui si rende conto che deve cambiare tutto del modo in cui vive pur di diventare un 10% più felice.

Michael Lisbe (Acapulco) e Nate Reger (Acapulco) saranno sceneggiatori e produttori in collaborazione con Eric Tannenbaum, Kim Tannenbaum e Jason Wang, oltre a Dan Harris e Brett Carducci.

Che ne pensate del ritorno su Fox di Ken Jeong con la comedy 10% Happier? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline