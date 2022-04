A fine maggiotornerà nei panni dinell’omonima serie per Disney+, in cui riprenderà il ruolo del maestro Jedi, quasi vent’anni dopo la trilogia prequel.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, l’interprete di Obi-Wan Kenobi ha svelato di aver rivisto per la prima volta dopo anni i prequel e gli altri film di Star Wars per prepararsi al ritorno nella serie:

Li ho visti tutti dall’inizio alla fine, tutti e nove, per rientrare in quel mondo. Ho trovato i nostri prequel interessanti, non li vedevo da quando sono usciti . Li ho trovati interessanti da vedere senza tutti le discussioni e le aspettative che ci circondavano all’epoca.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

