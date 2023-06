Kevin Bacon, dopo The Following e City on a Hill, tornerà in tv con la serie The Bondsman, un progetto prodotto da Amazon e Blumhouse per Prime Video.

La serie sarà composta da otto episodi della durata di 30 minuti ed è stata creata da Grainger David. Erik Olsen, che ha realizzato la seconda stagione di Carnival Row, avrà l’incarico di showrunner del nuovo progetto tramite la sua CrimeThink, che ha un accordo con la piattaforma di streaming.

The Bondsman avrà al centro Hub Halloran (Bacon), un cacciatore di taglie che torna dalla morte con un’inaspettata seconda possibilità di vita, amore e una carriera musicale quasi dimenticata – solo per scoprire che il suo vecchio lavoro ora ha una nuova svolta demoniaca.

Le riprese, come prevedibile, non inizieranno prima della fine dello sciopero degli sceneggiatori.

Bacon, David, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Chris Dickie e Paul Shapiro saranno i produttori esecutivi della serie.

Che ne pensate di Kevin Bacon come star di The Bondsman?

Fonte: Deadline

