La quinta stagione di Yellowstone segnerà la sua conclusione, ma per Kevin Costner e il creatore Taylor Sheridan, l’avventura potrebbe non essere finita. Nonostante le voci di presunti conflitti di programmazione che avrebbero spinto Costner a lasciare il popolare progetto, l’attore insiste sul fatto che le porte non sono ancora chiuse. Come già accennato in precedenza, gli ultimi episodi di Yellowstone sono attesi per novembre, mentre un nuovo spinoff intitolato 2024, senza la presenza di Costner, è previsto per dicembre. Tuttavia, per Costner, il futuro lavorativo con Sheridan potrebbe ancora riservare sorprese.

Ma Costner, che nella serie interpreta il patriarca John Dutton, sostiene che gli episodi finali non sono ancora stati realizzati.

Parlando con Entertainment Weekly del suo ultimo film, Horizon: An American Saga, Costner ha dichiarato di non essersi ancora messo in contatto con il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan per la realizzazione degli episodi finali.

“No, non ne abbiamo parlato“, ha detto Costner. Tuttavia, ha aggiunto che è disponibile a lavorare con Sheridan in futuro, sia che si tratti di Yellowstone che di qualcosa di nuovo.

“Sta facendo un lavoro speciale in molti modi diversi. È molto prolifico nelle cose che fa e se dovesse considerarmi in qualcosa che vuole fare, lo considererò proprio come ho fatto con Yellowstone e forse finiremo per fare qualcosa insieme”, ha spiegato Costner. “Gli piacciono molte delle cose che piacciono a me, e l’idea di lavorare insieme non è fuori questione per me. I temi che sceglie sono molto interessanti per me. Mi piacciono molte di queste cose. Yellowstone è qualcosa che potrebbe continuare. Ma questa è una domanda da Taylor. Ma le altre cose che sta facendo credo siano molto, molto buone. Gli piacciono gli stessi soggetti che piacciono a me“.

