Il potenziale show sarà composto da episodi della durata di trenta minuti e l’attore avrà la parte di una star di Broadway e famoso narcisista, Richard Bean, che ha una spettacolare crisi di nervi in pubblico e ritorna nella piccola città in cui è cresciuto e al teatro gestito in famiglia che lo ha aiutato a diventare consapevole del proprio brillante talento.

Quando arriva, Richard è sconvolto dalla scoperta che suo padre, l’ex direttore artistico, è scivolato in una demenza in cui le marionette hanno un ruolo importante, e il teatro, in passato molto rispettato, è gestito da suo fratello (Jon Tenney) e sua moglie, che è ora sindaco della città. La struttura è quindi diventata uno spazio che viene affittato per cene e rappresentazioni di spettacoli mystery. Bean decide di salvare la città, il teatro e il mondo presentando un grandioso spettacolo americano classico sul palco del teatro, evento che sarà, ovviamente, diretto e interpretato da lui.

La serie sarà prodotta da AC Studios ed Epix Studios. Kline farà parte del team della produzione.

Epix Studios ha inoltre annunciato lo sviluppo di Hotel Cocaine, progetto ideato da Chris Brancato (Godfather of Harlem), che racconta la storia dell’agente della CIA Roman Compte, manager dell’Hotel Mutiny che era l’epicentro dello spaccio di cocaina a Miami alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80.

Epix sta sviluppando anche la serie Black Harvest, ambientata nella Parigi del 1952. Un autore americano nero e la sua fidanzata, altrettanto talentuosa ma senza contratti letterari, arriva in Francia per partecipare a una conferenza Pan Africana, ma si ritrova al centro di una serie di rapimenti e omicidi.

Lo studio è inoltre al lavoro sulla comedy Tails of a London Dog-Walker, ispirato all’autobiografia di Kate MacDougall London’s Numer One Dog Walking Agency. Al centro della trama c’è la dogsitter Kate e il suo mondo animato da cani e appuntamenti disastrosi mentre cerca di scoprire chi è e cosa vuole realmente.

