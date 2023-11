Kevin Turen, produttore di serie come Euphoria e The Idol, è morto a 44 anni durante il weekend. La causa del decesso, attualmente, non è stata svelata.

Il padre Edward ha dichiarato in un comunicato, diffuso domenica sera:

Kevin era così incredibilmente speciale, questo mondo senza di lui sarà un po’ meno ricco.

Turen lascia la moglie Evelina e i suoi due figli Jack e James.

Il produttore era nato a New York il 16 agosto 1979 e aveva studiato cinema alla Columbia University prima di trasferirsi a Los Angeles.

Il primo progetto prodotto da Kevin è stato Wassup Rockers. Turen ha quindi collaborato con Sam Levinson in occasione di Malcolm and Marie, Trey Schultz per il film Waves, Nicholas Jarecki per Arbitrage, Nate Parker durante la realizzazione di The Birth of a Nation, Kornel Mondruczo con cui ha prodotto Pieces of a Woman, Ramin Bahrani in occasione del film 99 Homes, e Ti West con cui ha collaborato per la trilogia X.

Per il piccolo schermo, il produttore Kevin Turen ha realizzato Euphoria e The Idol, oltre a Irma Vep diretto da Olivier Assayas.

Jay Penske, CEO di PMC, ha ricordato l’amico dichiarando:

Nonostante i suoi tanti successi a Hollywood, la più grande passione di Kevin erano la sua famiglia e gli amici. Era così orgoglioso dei suoi figli. Lui e sua moglie, Evelina, erano determinati a far crescere i loro figli con valori importanti e assicurarsi che compiano una differenza nel mondo. Il nostro cuore soffre per loro e proviamo tutti un profondo senso di perdita. Kevin ci mancherà così tanto e questa città ha perso oggi una delle sue stelle emergenti più luminose.

Fonte: Deadline