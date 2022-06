L’attrice Kim Cattrall non tornerà nel mondo di Sex and the City, ma l’attrice ha trovato un’altra serie di cui sarà protagonista: Glamorous, un progetto destinato a Netflix.

Lo show era stato sviluppato per The CW che ne aveva ordinato nel 2019 il pilot. Al centro della trama ci sarà Marco Mejia (interpretato dall’attore e cantante Miss Benny), una persona di genere non binario che va a lavorare per la regina dei cosmetici Madolyn Addison, parte affidata a Kim Cattrall.

Il lavoro è la prima possibilità per Marco di capire cosa vuole dalla vita e cosa significa realmente essere queer.

Netflix ha ordinato la produzione di dieci episodi e le riprese si svolgeranno nella città di Toronto a partire dal mese di luglio.

Jordon Nardino scriverà e produrrà Glamorous, in collaborazione con Damon Wayans Jr e Kameron Tarlow di Shakes Entertainment.

Kim, recentemente, ha recitato anche in Queer as Folk ed è stata la voce narrante di How I Met Your Father nel ruolo di Sophie, la protagonista.

Fonte: Variety