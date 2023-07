Netflix ha rinnovato ufficialmente King of Collectibles: The Goldin Touch per la stagione 2.

Il reality segue Goldin e il suo team alla Goldin Auctions, una casa d’aste per carte collezionabili, oggetti da collezione rari e cimeli.

La prima stagione ha visto la partecipazione di celebrità tra cui Drake, Logan Paul, Karl Malone e Mike Tyson, che ha venduto un paio di calzoncini da boxe indossati nel gioco Nintendo Punch-Out! per oltre 34.000 dollari.

La serie è prodotta da Spoke Studios di Wheelhouse, Omaha Productions di Peyton Manning e Full Day di Connor Schell. Brent Montgomery, Pam Healey, Will Nothacker, Peyton Manning, Connor Schell, Dave Chamberlain, Ian Sambor, Russ Friedman e Gardner Reed sono i produttori esecutivi.

Tra gli oggetti legati ai fumetti messi all’asta da Goldin ci sono il primo numero di Superman pubblicato nel 1939 e in cui si raccontava l’origine dell’Uomo d’acciaio, con una base di partenza all’asta di 950000 dollari; una copia di Action Comics #1 in cui appare per la prima volta Superman che può essere acquistata al prezzo di 1052123 dollari; e un costume di Superman indossato da George Reeves negli anni ’50, con una base d’asta pari a 65000 dollari.

La prima stagione è disponibile su Netflix.

Siete contenti per il rinnovo di King of Collectibles: The Goldin Touch per la stagione 2? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline

