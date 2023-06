King of Collectibles: The Goldin Touch sembra destinato ad avere una stagione 2.

Il progetto dedicato alle attività della Goldin Auctions e del suo fondatore Ken Goldin dovrebbe tornare quindi tornare sugli schermi.

In un’intervista Goldin ha raccontato:

Per noi di Goldin i fumetti sono al secondo posto tra le nostre priorità. Ci sono gli oggetti da collezione legati allo sport, per cui siamo famosi. I fumetti vengono dopo. Quindi, decisamente, direi che al 90% c’è la possibilità che venga realizzata una seconda stagione. Ho sentito dire che c’è oltre il 90% di una possibilità che ci siano più di sei puntate nella seconda stagione. E, presumendo che ci sia una stagione 2, c’è al 100% una possibilità che si parli di fumetti e di oggetti da collezionismo legati ai fumetti, per quanto riguarda artwork o forse oggetti interessanti come il costume di Superman. Chi lo sa? Forse potremmo imbatterci nella maschera indossata da Robert Downey Jr in Iron Man o qualcosa di simile. Non sappiamo mai cosa troveremo.

Golin ha aggiunto:

La cosa grandiosa dei fumetti, ed è quello che dico alle persone per quanto riguarda il motivo per cui li colleziono, è che la loro popolarità continuerà a crescere. Un’ampia percentuale del nostro pubblico è composta da fan dello sport. Andate da ogni sedicenne, o tredicenne, negli Stati Uniti a dire, ehi sapete chi è Hank Aron? Sapete di Mickey Mantle? Forse una percentuale di loro lo saprà, giusto? Chiedete a ognuno di questi ragazzini chi è Superman, chi è Spider-Man, tutti lo sapranno. Se si va in Giappone è la stessa cosa. Lo stesso accade in Germania, o in Argentina. Tutti sanno chi sono i supereroi, giusto? Penso che sia una questione a lungo termine che continuerà a crescere.

Tra gli oggetti legati ai fumetti messi all’asta da Goldin ci sono il primo numero di Superman pubblicato nel 1939 e in cui si raccontava l’origine dell’Uomo d’acciaio, con una base di partenza all’asta di 950000 dollari; una copia di Action Comics #1 in cui appare per la prima volta Superman che può essere acquistata al prezzo di 1052123 dollari; e un costume di Superman indossato da George Reeves negli anni ’50, con una base d’asta pari a 65000 dollari.

Che ne pensate? Sperate nella realizzazione della stagione 2 di King of Collectibles: The Goldin Touch?

Fonte: ComicBook

