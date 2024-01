Kit Harington, star di Game of Thrones, sarà il produttore di una nuova serie tv attualmente intitolata Empire of Dirt.

Il progetto viene descritto come un western britannico e racconterà la storia di una “testa calda” che scopre un segreto: la sua famiglia sta gestendo il narcotraffico.

Jake è famoso, ha una vita invidiata in città ed è costretto a ritornare nella fattoria di famiglia nel Lake District per il matrimonio di un cugino distante. Il giovane non è tornato a casa da 15 anni, ma dopo un tragico incidente si ritrova a essere a capo della sua famiglia, prima di scoprire l’inimmaginabile: suo padre stava gestendo un giro di droga multimiliardario da un angolo nascosto della terra della sua famiglia.

Harington e Daniel West produrranno il progetto, ancora non acquistato da un’emittente o una piattaforma di streaming, tramite la loro Thriker Films, in collaborazione con New Pictures.

Attualmente non è stato svelato il cast delle puntate e Harington potrebbe essere coinvolto come protagonista.

Kit e Daniel hanno spiegato che sarà “un western davvero britannico, ambientato sullo sfondo spettacolare del Lake District”. I due produttori hanno aggiunto:

I Galloway sono una famiglia che lotta per sopravvivere, che si scontra con la propria identità, con il trauma e con il peso dell’eredità, mentre tradizioni antiche si scontrano con gli aspetti più moderni della Gran Bretagna.

Willow Grylls, CEO di New Pictures, ha aggiunto che la serie è “elettrizzante, pericolosa e divertente, ma sempre con un le emozioni al centro”.

Che ne pensate della serie Empire of Dirt? Prodotta da Kit Harington?

Fonte: Deadline