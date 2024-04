In occasione dell’uscita prevista per venerdì di Knuckles, lo showrunner Toby Ascher ha svelato alcuni dettagli sulla serie tv e sulle differenze coi film di Sonic.

Ascher ha parlato di come la serie tv si collega al secondo film di Sonic:

Una delle cose che abbiamo davvero pensato fosse grandiosa, e di cui continuiamo a parlare molto, è il modo in cui il prossimo capitolo del franchise viene influenzato dall’ultimo uscito. Ad esempio, in Sonic 1 c’era questa enorme sequenza d’azione alla fine e metà di San Francisco è stata distrutta. Quindi, volevamo davvero raccontare in Sonic 2 la storia della G.U.N., che è un’organizzazione che è stata creata praticamente a causa del fatto che Sonic ha fatto a pezzi San Francisco, e si muove in quanto tale. Quindi, quello che è successo in Knuckles, il che è davvero interessante, è un’altra mossa dei G.U.N. Nel primo film avevamo in un certo senso stabilito che Sonic correva per il pianeta, lasciando aculei ovunque, e ora Sonic e Knuckles hanno avuto questo enorme combattimento globale in Sonic 2, e ci sono aculei di echidna e di Sonic ovunque. Hanno lasciato cadere anelli dappertutto. Quindi, ci è piaciuto introdurre l’idea che la G.U.N. dopo Sonic 2, stia andando in giro, e si stanno impossessando di queste cose, perché questi aculei sono davvero potenti. E questi anelli fanno cose che sono totalmente ultraterrene e che stanno iniziando a sperimentare. Quindi, questa è stata una delle cose interessanti che abbiamo davvero amato dello show di Knuckles: abbiamo potuto costruire questa tecnologia all’interno della mitologia di ciò che abbiamo costruito in Sonic 1 e Sonic 2. Essenzialmente, abbiamo creato questi pugni meccanici che sono alimentati da penne. , che consente a Kid Cudi di colpire forte quanto Knuckles. Abbiamo la pistola ad anelli, che consente agli agenti di sparare ad anelli e di catturare le persone a loro piacimento. Tutto ciò è stato davvero interessante per noi, perché ci ha aiutato a costruire la mitologia di ciò che accadrà dopo il film.

Ascher si è poi concentrato sulle differenze tra i film di Sonic e la serie tv di Knuckles:

Beh, penso che ci sia davvero piaciuta l’idea di raccontare una storia simile al primo film, in quanto quel film parla di Sonic che trova una famiglia. Con Knuckles, in particolare, perché una delle nostre cose preferite del primo film era la relazione comica tra James e Sonic, quel tira e molla, ci siamo divertiti molto a farlo con loro due. Ciò che James fornisce in quel film è che è una specie di padre nei confronti di Sonic, che invece è il jolly. Quindi, l’idea iniziale con Knuckles e Wade è come funzionerebbe una commedia tra amici se avessi due tipi di personaggi pazzi, due caratteri opposti in una commedia tra amici, e nessuno dei due è necessariamente un padre. Quindi, questo è stato l’impulso su come costruire la commedia. Sapevamo da Sonic 1 e Sonic 2 quanto fosse talentuoso Adam Pally, che fosse un incredibile improvvisatore e un incredibile comico fisico. Abbiamo pensato che l’equilibrio nel metterlo insieme a Idris e, nello specifico, al fianco di un pesce fuor d’acqua in stile Drax potesse creare qualcosa di speciale. Penso che questo ci abbia permesso probabilmente di correre più rischi comicamente rispetto al passato con i due film di Sonic. Almeno, per me, penso che Knuckles sia la versione più divertente di questo franchise, e in molti modi mi ricorda alcune di quelle commedie degli anni ’90 con cui sono cresciuto, che si tratti di Happy Gilmore o di altre cose simili.

Infine Ascher ha svelato come vengono scelti i personaggi che potranno apparire nei prossimi progetti di Sonic:

Penso che parliamo molto di come i diversi personaggi dell’universo di Sonic si inseriscono nel franchise cinematografico e televisivo. Penso che si tratti di cercare di trovare i posti giusti per loro mentre andiamo avanti. Non penso che ci sia un personaggio nel mondo di Sonic di cui non si stia discutendo in questo momento, e di come potrebbero inserirsi nel futuro, il che è davvero emozionante.

Knuckles sarà disponibile dal 27 aprile.

Nel cast ci sono anche Tika Sumpter nel ruolo di Maddie, e Ben Schwartz e Colleen O’Shaughnessey che daranno nuovamente voce a Sonic e Tails.

Tra le guest star dei sei episodi spazio anche alle guest star Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Rory McCann, Cary Elwes, Christopher Lloyd, Paul Scheer, e Rob Huebel.

