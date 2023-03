Kristen Bell sarà la protagonista di una nuova comedy prodotta per Netflix

Kristen Bell sarà protagonista e produttrice di una nuova serie di genere comedy, ancora senza un titolo, creata da Erin Foster e destinata a Netflix.

Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di 20th Television, con cui Erin e Sara Foster hanno stretto un accordo, e nel team della produzione c’è anche Steven Levitan, che ha portato al successo Modern family.

La serie si ispira liberamente alle esperienze vissute da Foster e segue un’improbabile rapporto tra una donna irriverente, estroversa e agnostica (Kristen Bell) e un rabbino poco convenzionale.

Kristen Bell, dopo il successo ottenuto con Veronica Mars, è stata protagonista sul piccolo schermo anche in occasione di The Good Place e con la serie La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Nelle ultime stagioni l’attrice è stata coinvolta anche come guest star della serie I Simpson, occasione che ha messo in luce le sue doti vocali.

Che ne pensate della nuova comedy Netflix con star Kristen Bell? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline