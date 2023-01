Kumail Nanjiani: “A Hollywood non vogliono dare ruoli da cattivo agli attori non bianchi”

In Ecco a Voi i Chippendales, in arrivo domani su Disney+, Kumail Nanjiani ha il ruolo del protagonista e al tempo stesso del cattivo della serie tv.

Secondo l’attore però, negli ultimi anni Hollywood non è molto propensa ad affidare i ruoli del cattivo ad attori non bianchi.

Parlando con Esquire UK, l’attore ha spiegato che gli è stato detto che il ruolo del cattivo è spesso affidato ad attori bianchi:

Ma questo è altrettanto limitante per qualsiasi altra cosa “, ha detto Nanjiani. “Voglio interpretare più cattivi

L’attore ha poi parlato di Sebastian Stan, che oltre a essere Bucky nel Marvel Cinematic Universe, è stato anche un cannibale nel film Fresh:

Fa questi grandi film Marvel, e poi interpreta uno psicopatico in un altro film. Mi è stato detto che sarà difficile fare un cattivo perché le persone non vogliono dare quei ruoli agli attori non bianchi.