Lo speciale di ABC per il trentesimo anniversario de La Bella e la Bestia ha trovato la sua Belle: sarà infatti la cantante afro-filippina HER a interpretare la protagonista.

Come accaduto per La Sirenetta nel novembre del 2019, anche questo speciale live action fonderà scene dal cartone animato con esibizione dal vivo.

HER ha commentato con entusiasmo l’ottenimento del ruolo:

Non posso credere di poter far parte dell’eredità de La Bella e la Bestia. Il mondo vedrà una Belle nera e filippina! Ho sempre voluto essere una principessa Disney e lavoro con i due meravigliosi registi Hamish Hamilton e il mio preferito, Jon M. Chu. È molto surreale e non potrei essere più grata.

John M. Chu, che produrrà lo speciale, ha aggiunto:

Con il suo evidente talento straordinario e presenza scenica, H.E.R. è l’incarnazione perfetta della nostra Belle e siamo entusiasti che il pubblico la veda in questa celebrazione della creatività. Siamo stati entrambi influenzati dal film d’animazione originale, quindi è molto entusiasmante collaborare insieme per onorare l’abilità artistica di quel classico senza tempo e allo stesso tempo ispirare un’intera nuova generazione di creativi.

L’evento live action commemorerà i 30 anni da quando La bella e la bestia è diventato il primo film d’animazione a ottenere una nomination come miglior film agli Academy Awards.

