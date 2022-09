La Bella e la Bestia: Josh Gad spera ancora di poter realizzare la serie prequel

Lo scorso febbraio, vi riportavamo come la produzione della serie prequel di La Bella e la Bestia, con protagonisti Gaston (Luke Evans) e Le Tont (Josh Gad), era stata al momento cancellata (qui tutti i dettagli). Passati diversi mesi, è ora Josh Gad, in un’intervista con Collider, a tornare sull’argomento, spiegano i motivi dello stop ma sperando ancora che prima o poi il progetto possa vedere la luce. Ecco le sue parole:

Credo che io e Luke [Evans] siamo ancora molto interessati alla storia. C’erano elementi che erano davvero, davvero sbalorditivi e davvero brillanti. È la benedizione e la maledizione di quando si fa qualcosa di così grande e ambizioso come un prequel de La Bella e la Bestia, e si gioca con i gioielli della corona, sarà un’impresa costosa. In termini di ambizione e portata, e cercando di sposare uno dei film più costosi della library Disney, l’ambizione ha preso il sopravvento. Ci sono modi in cui possiamo raccontare questa storia e mantenere la promessa di ciò che può essere, ma anche farlo in modo da non spendere una fortuna. In definitiva, credo che questa sarà la strada da seguire. Spero che riusciremo a farlo. So che siamo ancora molto interessati. Ci sono cose incredibili che Adam [Horowitz] e Eddy [Kitsis] [produttori e sceneggiatori della serie] hanno fatto, e che Alan Menken [compositore delle musiche] ha fatto, che spero il pubblico possa vedere e ascoltare, un giorno.