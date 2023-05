In occasione degli upfront, Netflix ha confermato l’uscita di La caduta della casa degli Usher, l’attesa miniserie basata sull’opera di Edgar Allan Poe diretta da Mike Flanagan, già regista di Hill House, Bly Manor e The Midnight Club.

Nelle ultime settimane si erano rincorse voci di rallentamenti o ritardi, ma in tal senso era già intervenuto Flanagan, che aveva smentito qualsiasi problema: la serie infatti è già praticamente finita.

Felice di annunciarvi che questo articolo è totalmente nonsense – La caduta della casa degli Usher è assolutamente in orario, la stiamo completando proprio ora, e andrà in onda su Netflix a fine anno come previsto. Annunceremo la data presto. Cavoli.

Happy to report this entire article is nonsense – THE FALL OF THE HOUSE OF USHER is right on schedule, we're just finishing delivering it, and it will air on Netflix later this year as planned. We'll announce the date soon. Jeez. https://t.co/SdKd7Vccqm — Mike Flanagan (@flanaganfilm) May 16, 2023

E proprio durante gli upfront, Netflix ha annunciato che la serie debutterà in autunno, senza indicare però una data precisa. L’idea è che arrivi in tempo per Halloween, come capitato per alcuni dei lavori precedenti di Flanagan. È quindi previsto che il debutto sia previsto per i primi giorni di ottobre.

Nel cast de La caduta della casa degli Usher troviamo Bruce Greenwood (Gerald’s Game), Mark Hamill (Star Wars), Kate Siegel (Haunting of Hill House), Carla Gugino (Gerald’s Game), Mary McDonnell (Battlestar Galactica), Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Paola Nuñez (Bad Boys For Life), Annabeth Gish (Midnight Mass), Malcolm Goodwin (Reacher), Rahul Kohli (iZombie), Samantha Sloyan (Midnight Mass), JayR Tinaco (Another Life, Space Force), Willa Fitzgerald (Reacher), e Robert Longstreet (Haunting of Hill House, Midnight Mass).

In precedenza, Flanagan ha precisato che la serie sarà una specie di remix in chiave moderna di alcuni dei lavori più iconici di Edgar Allan Poe.

Fonte: Variety

