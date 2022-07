Bruce Campbell ha aggiornato i fan sulla possibile realizzazione di una serie animata che continui la storia del suo personaggio nella saga horror La casa dopo la cancellazione di Ash vs Evil Dead.

L’attore aveva spiegato:

Puoi raccontare il futuro in modo molto più semplice con l’animazione. Posso avere ancora la voce di Ash, la mia voce non si è rovinata quanto il mio corpo, quindi posso ancora recitare quelle scene. Farei ancora il videogioco. E stiamo già parlando di una serie animata.

Campbell, in passato, aveva già interpretato l’iconico Ash Williams nel videogioco Dead by Daylight e recentemente in Evil Dead: The Game, che ha debuttato alcuni mesi fa, nel maggio 2022.

Bruce, dopo la trilogia horror diretta da Sam Raimi, era stato protagonista della serie Ash vs Evil Dead, andata in onda per tre stagioni su Starz e cancellata dopo la progressiva diminuzione degli spettatori, scesi da 437.000 a soli 174.000 sintonizzati sulla messa in onda delle puntate.

Che ne pensate della possibilità che la storia di Ash Williams, protagonista della saga La casa, ritorni con una serie animata? Lasciate un commento!

Fonte: Collider