Nella stagione 4 della serieci sarà ancheha condiviso la primache lo ritrae accanto a Rachel Brosnahan.

La star di This Is Us ha descritto il suo personaggio come un “uomo ben vestito con un cane che si trova in un parco e parla a Midge. Milo ha aggiunto criptico:

Sembra ci fossero dei fiori in giro, che ci fossero molte conversazioni e risate… Penso sia tutto quello che le persone hanno bisogno di sapere per il momento.

Ventimiglia ha poi anticipato:

Direi che si tratta di un breve, memorabile momento, con la possibilità che si ripeta.

L’attore ha poi parlato di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino:

Non appena si sono concluse le riprese di Una Mamma per Amica, non abbiamo mai smesso di parlare. Li ho tenuti vicini al mio mondo e loro hanno fatto lo stesso con me per molto tempo. Quindi, quando Amy mi ha chiamato e detto ‘Ehi, verresti nello show?’, ho risposto ‘Assolutamente, qualsiasi cosa di cui avete biosgno’. Semplicemente è stato grandioso, sono brave persone, ed è sempre bello come attore lavorare con sceneggiatori creativi che si preoccupano così tanto del lavoro, delle conseguenze e del processo. E Rachel è una mia amica, ci siamo divertiti molto ed è tutto quello che puoi sperare.

La sinossi della quarta stagione anticipa:

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

La serie è stata creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino e ha come protagonisti Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

Potete rimanere aggiornati sul mondo de La fantastica signora Maisel grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa vi attendete dalla partecipazione di Milo Ventimiglia alla serie La fantastica signora Maisel? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine