La stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel avrà un approccio diverso rispetto al passato nella narrazione e Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino hanno commentato con TVLine la scelta presa.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La prima puntata, infatti, mostra un flash forward e anche le puntate successive daranno spazio a eventi ambientati anni dopo i tentativi di Midge (Rachel Brosnahan) di ottenere successo.

Nei primi tre episodi si scopre così che la figlia della protagonista, Esther (Alexandra Socha), è una scienziata brilllante con dei problemi legati alla madre, che Ethan (Ben Rosenfield) ha lavorato in un kibbutz a Israele per diventare un rabbino, e Midge e Susie raggiungeranno la fama, ma si allontaneranno.

Amy Sherman-Palladino ha spiegato che da tempo pensava all’idea di dare una svolta alla dimensione temporale della serie:

Ci abbiamo provato nella seconda stagione e non ha funzionato per nulla. Non era ancora il momento giusto. Era troppo presto. Gli spettatori non erano ancora abbastanza coinvolti. Sapevamo che volevamo fare un qualche tipo di versione di questo approccio, ma è diventato più grande quando abbiamo iniziato a delineare la storia, perché ha realmente aiutato a consolidare alcune cose che pensavamo fossero realmente divertenti.