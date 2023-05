Dopo il suo passaggio a series regular nella quarta stagione, Luke Kirby de La Fantastica Signora Maisel ha subito un calo nella quinta e ultima stagione della comedy di Prime Video, quando l’attore è tornato a essere guest star ricorrente. In totale, il Lenny Bruce di Kirby è apparso solo in due dei nove episodi della quinta stagione.

LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE: La Fantastica Signora Maisel (stagione 5), la recensione

“Abbiamo sempre usato Lenny Bruce con giudizio“, spiega il produttore Daniel Palladino a TVLine nel video qui sopra. “Si tratta sempre di ciò che la storia impone. Volevamo che entrasse in scena solo per quei momenti in cui Midge e Lenny avevano un significato importante.”

“Eravamo davvero entusiasti di quello che abbiamo potuto fare con lui” nella stagione finale, aggiunge la Palladino. “È stato il culmine di tutto ciò che avevamo in mente fin dall’inizio“.

La presenza ridotta di Kirby non è passata inosservata alla co-protagonista Rachel Brosnahan. “Mi è mancato Luke“, ammette l’interprete di Midge. “Amo e ho amato fin dalla prima stagione lavorare con Luke. È una delle poche persone a cui è permesso entrare nello show e cambiarne il ritmo. Porta un colore diverso a questo show ed è molto divertente da interpretare“.

“Credo“, aggiunge Brosnahan, “che nel poco tempo in cui è stato presente in questa stagione abbia avuto un grande impatto e abbia lasciato un segno enorme. E rende giustizia alla storia di Lenny“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Daniel Palladino e Rachel Brosnahan? Ditecelo nei commenti.

Le serie imperdibili