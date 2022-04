L’attoresarà una presenza regolare nelladella serie, l’ultima che verrà prodotta.

L’attore riprenderà il ruolo di Gordon Ford, il conduttore di talk show ritratto nel cartellone pubblicitario che Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) stava osservando nell’ultimo episodio della quarta stagione dopo le parole che Lenny Bruce le ha rivolto al termine del suo spettacolo, invitandola a non sprecare il suo talento.

Il pubblico televisivo conosce Scott anche grazie ai ruoli avuti nelle serie Veep, Black-ish, The Afterparty, Curb Your Enthusiasm, e Why Women Kill.

Le riprese della quinta stagione della serie creata da Amy Sherman-Palladino, e prodotta insieme al marito Daniel Palladino, sono attualmente in corso a New York.

Nel cast degli ultimi episodi torneranno anche Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby.

Che ne pensate del ritorno di Reid Scott nel cast della stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline