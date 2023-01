La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: Disney+ cancella la serie dopo due stagioni

La misteriosa accademia dei giovani geni è stata chiusa: Disney+ ha cancellato l’adattamento della serie di romanzi dopo solo due stagioni. La notizia è stata confermata dal co-creatore Phil Hay su Twitter. “Cari amici – la seconda stagione segnerà la fine del viaggio di The Mysterious Benedict Society su Disney+“, ha scritto. “Vogliamo bene a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa esperienza davvero speciale e che ci ha dato la carica per la vita. Nessun rimpianto – così orgogliosi di quello che abbiamo fatto!“

“Sono così grato a tutti coloro che hanno trovato un posto per il nostro show nella vostra casa e nel vostro cuore… L’avete reso meraviglioso e abbiamo amato ogni minuto. Il bello dello streaming è che lo spettacolo vive su Disney+ e lo si può trovare ogni volta che lo si vuole visitare. Attenzione allo spoiler su come finisce la storia: I ragazzi restano amici per sempre”.

Anche la star Tony Hale, che interpretava il leader della società, il signor Nicholas Benedict, ha commentato sui social media la fine della serie. “È difficile dire addio alla #MysteriousBenedictSociety, ma sono INCREDIBILMENTE grato a @disneyplus per averci concesso due stagioni di questa bellissima storia scritta da Trenton Stewart”, ha scritto su Instagram. “Grazie a tutti gli sceneggiatori, i produttori, la troupe e il cast di prim’ordine… Una storia meravigliosa, persone ancora più meravigliose”.

Basata sulla serie di libri best-seller di Trenton Lee Stewart, la serie live-action segue quattro orfani dotati – Reynie (Mystic Inscho), Sticky (Seth Carr), Kate (Emmy DeOliveira) e Constance (Marta Kessler) – che vengono “reclutati dal singolare Mr. Benedict per una pericolosa missione volta a salvare il mondo da una crisi globale nota come l’Emergenza”. Insieme, devono “infiltrarsi nel misterioso Istituto L.I.V.E. per scoprire la verità dietro la crisi”. Quando il preside, il sofisticato Dr. Curtain, sembra essere dietro questo panico mondiale, i ragazzi della Mysterious Benedict Society devono escogitare un piano per sconfiggerlo”.

Hale interpreta sia l’eccentrico Mr. Benedict che il suo fratello gemello, il nefasto Dr. Curtain. Kristen Schaal (Bob’s Burgers, The Last Man on Earth), Ryan Hurst (Sons of Anarchy), MaameYaa Boafo (Ramy) e Gia Sandhu (A Simple Favor) completano il team.