La serie La Regina Carlotta è arrivata su Netflix e a conquistare il cuore e l’attenzione degli spettatori c’è anche Corey Mylchreest, interprete di Re Giorgio.

L’attore, che è nato nel 1998 e ha 25 anni, ha avuto il suo primo ruolo da protagonista in un progetto importante proprio grazie alla serie spinoff di Bridgerton.

Corey ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Art dal 2017 al 2020, recitando in alcuni spettacoli teatrali come Macbeth e Hamlet.

Mylchreest, in precedenza, aveva recitato con un piccolo ruolo in The Sandman, con star Tom Sturridge, in cui ha avuto la parte di Adonis.

L’attore ha recitato anche in alcuni cortometraggi (Elevator Pitch e Mars), e in spettacoli teatrali come Romeo e Giulietta e Sogno di una notte di Mezza Estate, prodotti da New Forest Open Air Theatre.

Parlando del ruolo di Re Giorgio, Corey aveva sottolineato che si era trattato di un privilegio perché gli ha permesso di esplorare la sua salute, il suo dolore, le esperienze individuali e il modo in cui tutti questi elementi hanno avuto una conseguenza sulla storia d’amore e su ciò che lo circonda.

Mylcreest aveva poi sottolineato:

I personaggi sono brillanti e la serie è scritta in modo superbo. Abbiamo potuto interpretare dei personaggi fantastici ed esplorare, per quanto riguarda la portata del personaggio, tutto quello che c’è sullo spettro umano. Ed è un privilegio. Ma devo inoltre dire che la cosa migliore del lavorare a una serie come questa sono le persone: dalla troupe al cast, c’è stata così tanta passione, così tanto amore, e tanta amicizia tra tutti.

