Reese Witherspoon, dopo aver interpretato la protagonista Elle Woods in due film, sarà la produttrice di una nuova serie ambientata nel mondo della commedia La rivincita delle bionde, progetto in fase di sviluppo per Prime Video tramite la sua Hello Sunshine, in collaborazione con Lauren Neustadter.

Lo show spinoff sarà prodotto e scritto da Josh Schwartz e Stephanie Savage, già creatori di Gossip Girl. Per ora non è stata svelata la trama del progetto che potrebbe, a sua volta, dare vita a uno spinoff, al centro di alcune idee condivise con Amazon.

Lo studio sta da tempo sviluppando vari progetti legati ai titoli della MGM ottenuti con l’acquisizione dello studio nel 2022. La rivincita delle bionde è uno dei film al centro dell’attenzione in vista di nuovi contenuti destinati a Prime Video e alle sale.

I progetti cinematografici

La commedia, ispirata al romanzo di Amanda Brown, aveva debuttato nel 2001 nelle sale e raccontava la storia di Elle Woods, una studentessa che decide di studiare legge a Harvard nel tentativo di riconquistare il fidanzato, scoprendo però di essere molto portata per il lavoro come avvocato. Dopo aver guadagnato 140 milioni di dollari in tutto il mondo, i produttori avevano deciso di realizzare un sequel, arrivato nei cinema nel 2003, e un terzo film, che non aveva Reese come protagonista, realizzato direttamente per il mercato homevideo. Mindy Kaling e Dan Goor, da alcuni anni, starebbero inoltre lavorando a un altro lungometraggio con al centro Elle Woods. Nel 2007, inoltre, è stato realizzato un musical andato in scena a Broadway.

